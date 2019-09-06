مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين عبد المهدي وبن سلمان

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف أن الجانبين "بحثا خلاله تنسيق جهود البلدين مع بقية الاطراف في منظمة أوبك وخارجها للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعاره".



وكانت وسائل اعلام سعودية اعلنت مساء امس الاربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.