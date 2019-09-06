بعد فقدانه 7 سنوات... العثور على حسين وحيداً في الأمازون! (صور)

عثرت السلطات البرازيلية على مواطن ليبي يعيش في غابات الأمازون منذ العام 2012 بعد أن غادر بلاده في 1995، حيث اتخذ قراره المثير بالعيش داخل الغابات.

وقالت صحف برازيلية إن الشخص الذي عثر عليه انقطعت به السبل ولم يجد مكانا يلجأ له سوى غابة في ولاية ميناوس.

ونقلت الصحافة البرازيلية قصة هذا الرجل التي قالت بأنه كان يعاني من فقدان للذاكرة، لكن صحته جيدة.

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وسارعت الصحف والقنوات البرازيلية لبث قصة الليبي حسين ناصر الذي أوضح لها أنه كان يعيش ضائعًا في الغابات منذ العام 2012، ونقلت فيما بعد مصادر أخرى عن القصة، أن المواطن الليبي بعد أن يئس من العودة قرّر البقاء في غابة ولاية ميناوس.

من جهتها، قالت السفارة الليبية في البرازيل إن كل مستندات المواطن الليبي مفقودة بعد تعرضه للسرقة، ومن بعدها انقطعت كل السُّبل وبقي وحيدا داخل غابات الأمازون.