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جريحان في هجوم بسكين على مدرسة بباريس

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افادت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، باصابة شخصين في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن "شخصين اصيبا في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا ودوافع الهجوم مجهولة".

 

وأضافت أن "الشرطة الفرنسية اعلنت توقيف المشتبه في تنفيذه عملية الطعن داخل أحد مدارس مارسيليا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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