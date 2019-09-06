جريحان في هجوم بسكين على مدرسة بباريس

افادت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، باصابة شخصين في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن "شخصين اصيبا في هجوم بسكين على مدرسة في مارسيليا ودوافع الهجوم مجهولة".
وأضافت أن "الشرطة الفرنسية اعلنت توقيف المشتبه في تنفيذه عملية الطعن داخل أحد مدارس مارسيليا".
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