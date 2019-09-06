الصحة تعلن كشف 'تلاعب وهدر' بالمال العام في صحة صلاح الدين

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقا تحقيقيا بمجال تدقيق العقود والمناقصات الحكومية من المكتب كشف وجود مخالفات ادارية ومالية وتلاعب في عقود المشتريات في دائرة صحة صلاح الدين للعام 2018 تسببت الى هدر مالي بلغ (1.418.823.225) مليار دينار عراقي".وأضاف المكتب، "تبين وجود مغالات في الاسعار وشبهات فساد في عقود المشتريات المبرمة والبالغة (41) عقد شملت الاجهزة الكهربائية المختلفة ومستلزمات طبية واثاث ومواد أخرى وعقود خدمات تتعلق بحاجة الدائرة اليها".

وأضاف أن "قسم تدقيق العقود عازم على تدقيق عقود المشتريات في كافة دوائر وزارة الصحة وفق السياقات التي تنسجم مع القوانين في مكافحة الفساد وتسليط الضوء على الظواهر السلبية في عمل الدوائر الصحية"، مؤكدا أنه "تم أتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالة الموضوع الى هيئة النزاهة، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي".