الصحة تعلن كشف 'تلاعب وهدر' بالمال العام في صحة صلاح الدين

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة، عن كشف "تلاعب وهدر" بالمال العام في مديرية صحة صلاح الدين، مشيرا الى أن مبلغ الهدر يصل الى نحو مليار ونصف المليار دينار.
وأضاف المكتب، "تبين وجود مغالات في الاسعار وشبهات فساد في عقود المشتريات المبرمة والبالغة (41) عقد شملت الاجهزة الكهربائية المختلفة ومستلزمات طبية واثاث ومواد أخرى وعقود خدمات تتعلق بحاجة الدائرة اليها".
وأضاف أن "قسم تدقيق العقود عازم على تدقيق عقود المشتريات في كافة دوائر وزارة الصحة وفق السياقات التي تنسجم مع القوانين في مكافحة الفساد وتسليط الضوء على الظواهر السلبية في عمل الدوائر الصحية"، مؤكدا أنه "تم أتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالة الموضوع الى هيئة النزاهة، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي".
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