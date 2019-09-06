نائب يؤكد استكمال ملفات استجواب ثلاثة وزراء

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، الجمعة، استكمال ملفات استجواب ثلاثة وزراء، مشيرا الى أنه سيتم تقديم الملفات الى رئاسة البرلمان في السنة التشريعية الثانية بغية تحديد موعد استجوابهم.
وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة تواجه اليوم تحديات وازمات كبيرة جدا على مستوى الخدمات والامن والعلاقات الخارجية ناهيك عن الظروف الصعبة ضمن المحيط الاقليمي"، مبينا ان "الحكومة وحدها غير قادرة على مواجهة تلك التحديات، بالتالي فان دور مجلس النواب ينبغي ان يكون حاضرا وفاعلا بهذا المجال".
واضاف العيساوي، ان" البرلمان عازم بالسنة التشريعية الثانية للتصدي بقوة لملف الرقابة على اداء الحكومة بغية تقويمها ودون مساومات او مراعاة للبعض منهم"، لافتا الى ان "ملفات لبعض الوزراء موجودة لدى بعض النواب واللجان البرلمانية وهناك باعتقادنا ثلاث ملفات لاستجواب وزراء تم استكمال كافة اجراءات استجوابهم وستم تقديمها الى رئاسة البرلمان بغية تحديد موعد للاستجواب".
واكد العيساوي، ان "الدور الرقابي لن يقتصر فقط على هذه الاستجوابات، بل هنالك ادوار اخرى من الاستضافات والاسئلة وغيرها من الادوار التي كفلها القانون لعضو البرلمان".
يشار الى أن نائب عن تيار الحكمة اكد، في (19 تموز 2019)، عن قرب استجواب خمسة وزراء وفق اطر قانونية، مؤكدا أن هذه الاستجوابات بعيدة عن الابتزاز والاستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.
واضاف العيساوي، ان" البرلمان عازم بالسنة التشريعية الثانية للتصدي بقوة لملف الرقابة على اداء الحكومة بغية تقويمها ودون مساومات او مراعاة للبعض منهم"، لافتا الى ان "ملفات لبعض الوزراء موجودة لدى بعض النواب واللجان البرلمانية وهناك باعتقادنا ثلاث ملفات لاستجواب وزراء تم استكمال كافة اجراءات استجوابهم وستم تقديمها الى رئاسة البرلمان بغية تحديد موعد للاستجواب".
واكد العيساوي، ان "الدور الرقابي لن يقتصر فقط على هذه الاستجوابات، بل هنالك ادوار اخرى من الاستضافات والاسئلة وغيرها من الادوار التي كفلها القانون لعضو البرلمان".
يشار الى أن نائب عن تيار الحكمة اكد، في (19 تموز 2019)، عن قرب استجواب خمسة وزراء وفق اطر قانونية، مؤكدا أن هذه الاستجوابات بعيدة عن الابتزاز والاستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.
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