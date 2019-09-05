اخماد حريق في فندق بكربلاء 'صور'

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افاد مصدر امني، الخميس، بان فرق الدفاع المدي اخمدت حريقا اندلع في فندق بكربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في فندق بسوق النجارين في كربلا، ما ادى الى الحاق اضرار نادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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