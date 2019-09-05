بالصور.. استخراج الـ23 جثة في الموصل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن انتشال 23 جثة تم العثور عليها تحت الانقاض بمنطقة نشوان في الموصل.

وبحسب بيان للدفاع المدني وحصلت الخليج 365، على نسخة منه ان "ذلك تم بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني ودائرة الطب العدلي في نينوى".

فيما اكد مصدر امني ان "هذه الجثث يعتقد انها تعود لعناصر تنظيم داعش قتلوا خلال عمليات تحرير المحافظة".

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