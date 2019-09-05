عبد المهدي وبن سلمان يبحثان اسواق النفط

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اسواق النفط. وقالت وسائل اعلام سعودية ان "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي". واضافت انه "جرى خلال الاتصال فيه بحث العلاقات بين البلدين، وأهمية التنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط".

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