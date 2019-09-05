الحكيم يشدد على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة كركوك

شدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الخميس، على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة محافظة كركوك، مؤكدا على اهمية استقرار المدينة.
واضاف المكتب، أن "الحكيم شدد على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة ومستقبل المدينة"، مؤكدا على "اهمية استقرار المدينة لاهميتها في استقرار العراق".
وتابع المكتب، أن "الحكيم بين طبيعة المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني باعتبارها معارضة دستورية تهدف الى تقويم المسار ومراقبة الاداء الحكومي ومعالجة الاخطاء"، مشيرا الى "طبيعة الخطوات المتخذة كحكومة الظل والاستجوابات وتشكيل جبهة المعارضة الوطنية".
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