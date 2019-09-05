الحكيم يشدد على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة كركوك

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد اليوم الخميس وفدا من القيادات السياسية في كركوك برئاسة ارشد الصالحي وبحث معهم واقع المدينة باعتبارها مدينة للتآخي وعراقا مصغرا يضم جميع المكونات العراقية" .واضاف المكتب، أن "الحكيم شدد على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة ومستقبل المدينة"، مؤكدا على "اهمية استقرار المدينة لاهميتها في استقرار العراق".

وتابع المكتب، أن "الحكيم بين طبيعة المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني باعتبارها معارضة دستورية تهدف الى تقويم المسار ومراقبة الاداء الحكومي ومعالجة الاخطاء"، مشيرا الى "طبيعة الخطوات المتخذة كحكومة الظل والاستجوابات وتشكيل جبهة المعارضة الوطنية".

