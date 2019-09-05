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الحكيم يشدد على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة كركوك

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شدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الخميس، على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة محافظة كركوك، مؤكدا على اهمية استقرار المدينة.
وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد اليوم الخميس وفدا من القيادات السياسية في كركوك برئاسة ارشد الصالحي وبحث معهم واقع المدينة باعتبارها مدينة للتآخي وعراقا مصغرا يضم جميع المكونات العراقية" .

واضاف المكتب، أن "الحكيم شدد على ضرورة حضور ومساهمة الجميع في ادارة ومستقبل المدينة"، مؤكدا على "اهمية استقرار المدينة لاهميتها في استقرار العراق".

وتابع المكتب، أن "الحكيم بين طبيعة المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني باعتبارها معارضة دستورية تهدف الى تقويم المسار ومراقبة الاداء الحكومي ومعالجة الاخطاء"، مشيرا الى "طبيعة الخطوات المتخذة كحكومة الظل والاستجوابات وتشكيل جبهة المعارضة الوطنية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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