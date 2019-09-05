نائب يصف اتفاقية خور عبد الله بـ'المذلة' ويدعو لالغائها

وقال سالم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "على الحكومة العراقية ان تخرج عن صمتها وتترك المجاملات وتقاضي دولة الكويت لاستخفافها وتجاوزها على الحدود البرية والبحرية العراقية متبعة سياسة فرض الامر الواقع".وأضاف سالم، أن "الكويت تناست ان العراق القوي الذي افشل اعتى المخططات الارهابية التي استهدفت المنطقة عموما والعراق خصوصا تكسرت امام قوة وبسالة العراقيين، وهم قدمو اغلى التضحيات نيابة عن العالم بدحر عصابات داعش الاجرامية"، داعيا الكويت بأن "لاتختبر صبر العراق فلربما ينفجر لغير صالح الكويت".

ودعا سالم، الحكومة العراقية الى "الغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة والتي بنيت على اساس المجاملات السياسية والتي لم تحقق للعراق الا الضرر".