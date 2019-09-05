نائب: الحكومة تلعب بالنار وتخلق بيئة يتمناها داعش بطردها النازحين

وقال الدهلكي في بيان، أن "مضي الحكومة بطرد اكثر من الفي نازح من مخيمات النزوح واجبارهم على العودة لمناطقهم دون توفير الحماية لهم او الارضية المناسبة خدميا واجتماعيا لاحتواءهم هو سابقة خطيرة وخطوة نعتقد انها ستخلق فتنة وصراعات يذهب ضحيتها العديد من الابرياء"، مبينا ان "الحكومة تلعب بالنار وتخلق بيئة يتمناها داعش واعداء البلد وهذا ما لا نرضاه لا على بلدنا ولا على ابنائنا واهلنا النازحين".واضاف الدهلكي، أن "اعادة النازحين الى مناطقهم هو هدفنا ومطلبنا الاساس، لكن ليس بهذه الطريقة بل من خلال توفير الارضية والبيئة المناسبة لاعادتهم امنيا واجتماعيا وخدميا"، لافتا الى ان "تلك الاجراءات التي مضت بها الحكومة تجعلنا ندق ناقوس الخطر من سيناريوهات لا تحمد عقاباها ستذهب لها مناطق عديدة والاف النازحين ونحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن اي نتائج سلبية تعقب تلك الاجراءات غير المدروسة".

واكد الدهلكي، أن "اللجنة ستعمل وبكل قوة على متابعة تلك الاجراءات وتوضح جميع مخاطرها للحكومة"، داعيا رئيس مجلس الوزراء" لاصدار اوامره فورا بالتريث وايقاف عمليات اخراج النازحين بالقوة من المخيمات لحين ايجاد بدائل وخطوات اكثر امنا واستقرارا لحسم هذا الملف".