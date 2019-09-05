نائب: الصبر مع الكويت نفذ والمعركة القادمة من اجل الارض اصبحت واجبة

اكد النائب كاظم الصيادي، الخميس، ان الصبر مع الكويت نفذ، مشيرا الى ان المعركة القادمة من اجل الارض والعرض اصبحت واجبة.

وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "الصبر مع الكويت قد نفد ومعركتنا المقدسة القادمة من اجل الارض والعرض والممتلكات اصبحت واجبة"، مبينا انه "على كل شريف عراقي ان ينتفض".

وطالب الصيادي "الرئاسات والسماحات والقيادات والاحزاب بان ترمي بثوب الذل والمجاملة"، لافتا الى ان "العراق اولا والكويت واذنابها ومن يسيرهم الى الهاوية".

وخاطب الصيادي الكويتيين بالقول "ذرة رمال العراق وشرفه اقدس من رؤوسكم ايها النعامات"، داعيا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة لمناقشة الغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة وكذلك الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع امريكا وايجاد اتفاق حقيقي يضمن امن العراق لحين تحسين المنظومة الامنية".

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ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

فيما تهجمت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، اول امس الثلاثاء، على العراق بسبب الشكوى التي اقامها على الكويت في مجلس الامن قائلة "الكحل بعين الرمدة خسارة".

كما وجه مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، اليوم الخميس، رسالة الى المجلس بشأن بناء منصة "فشت العيج"، مشيرا الى ان العراق لم يتشاور مع الكويت بشان الاعمال الانشائية لميناء الفاو.