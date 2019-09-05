بالفيديو: ثلث سكان الريف يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب

ومع ان الاحصائية هذه بينت ان نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب في عموم البلد بلغت اثنين وثمانين وستة اعشار بالمئة، الا ان هذه النسبة قسمت ايضا الى واحد وتسعين وسبعة اعشار بالمئة منها للسكان المخدومين في الحضر. في حين لا يزال أكثر من ثلث سكان الريف غير مخدومين بهذه الشبكات.كذلك تطرقت الاحصائية الى ان متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب المجهزة للسكان الكلي في العراق بلغ ثلاثمئة واثنين واربعين لترا في اليوم، حيث سجلت أعلى متوسط لنصيب الفرد في محافظة واسط بواقع خمسمئة وثمانين لترا في اليوم الواحد. فيما كان أقل معدل قد سجل في محافظة صلاح الدين بواقع مئة وتسعين لترا.

ورغم كل ذلك، ومع وجود نهري دجلة والفرات، الا ان بعض المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد لا تزال تعاني من شح المياه الصالحة للشرب، نتيجة قلة المشاريع الخاصة بتصفية المياه، وايضا ما وصفه المراقبون بالطبقة الفاسدة المهيمنة على تلك المشاريع الحيوية.



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