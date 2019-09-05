سنوات من المعاناة... نقص الخدمات الضرورية للحياة يظهر بشكل واضح في ازقة واحياء مدينة اليوسفية باطراف العاصمة بغداد. الأهالي يروون لنا قصصا من الإهمال الذي عانوا منه منذ سنوات.



وتعد مدينة اليوسفية ..من اهم مناطق حزام بغداد فهي متنفس اخضر لما تضمه من مزارع وبساتين تغذي أجزاء من العاصمة بغداد بمحاصيلها. السلطات المحلية تعزو التأخير في تقديم الخدمات لهذه المناطق الى المشهد الامني المتردي الذي كانت تعيشه هذه المناطق منذ دخول مسلحي داعش اليها، لكنهم يستعدون للبدء بعمليات اعمار للبنى التحتية للمدينة التي دمرتها الحرب.وتعد مدينة اليوسفية ..من اهم مناطق حزام بغداد فهي متنفس اخضر لما تضمه من مزارع وبساتين تغذي أجزاء من العاصمة بغداد بمحاصيلها. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في اليوسفية معاناة مستمرة مع الخدمات... فمتى تطبّق الوعود؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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