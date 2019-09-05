استقبل رئيس كولومبيا إيفان دوكي ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب في قصر الرئاسي في العاصمة بوغوتا. وظهرت إيفانكا بفستان أصفر مثير لفت جميع الحاضرين، حيث بدت بإطلالة ساحرة وأنيقة. وارتدت إيفانكا ترامب فستانا باللون الأصفر، و المنقوش بالورود، بدون أكمام وقصير. وانتعلت فى قدميها حذاء أبيض ذات الكعب العالي، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة للغاية. الى ذلك اعتمدت تسرحية شعر انسيابية، بسيطة وأنيقة، مع ماكياج ناعم. Advertisements يشار الى ان إيفانكا تقوم برحلة الى أميركا اللاتينية حاليا.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدي ايفانكا ترامب بأحدث إطلالة لها... فستانها الأصفر يخطف الأنظار! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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