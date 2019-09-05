وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد. وجاء في وثيقة حصلت الخليج 365، إنه "استناداً للأمر الديواني المرقم (79) لسنة 2014 والمبلغ الينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة الينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية". وبحسب الوثيقة فانه "يكلف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الحشد يشكل مديرية القوة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.