نائب: سيكون لنا قرار وطني بشان التواجد الأجنبي والاتفاقية الأمنية مع واشنطن

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "إحدى أهم المواد التي تضمنتها الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية بين العراق وواشنطن هو إلزام الطرف الأميركي بحماية أجواء العراق من الخروق الخارجية"، مضيفاً أن "هذه المادة لم نجد تطبيقاً لها من الجانب الأميركي ما يجعلنا أمام ضرورة لتعديل تلك الاتفاقية وفق مصلحة العراق وشعبه".وتساءل الزيادي، "ما الفائدة من الاتفاقية الأمنية وتواجد القوات الأميركية على أراضينا والأجواء والأراضي مباحة، فهناك العديد من الدول التي تخترق الأجواء العراقية سواء من تركيا أو الكيان الصهيوني"، مشدداً على أن "مصلحة العراق فوق كل يء، بالتالي فنحن مطالبون بموقف حازم نرسل من خلاله رسالة واضحة إلى الشعب العراقي بأننا حريصون على سيادة البلد".

وتابع الزيادي، أن "القوى السياسية داخل قبة مجلس النواب سيكون لها قرار وطني واضح مع بدء جلسات الفصل التشريعي المقبل حول الاتفاقية الأمنية وتواجد القوات الأجنبية على أراضينا".