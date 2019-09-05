اسرائيل تسرب صورا لمواقع حددتها في العراق وسوريا ولبنان

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، الخميس، ان اسرائيل سربت صورا لمواقع حددتها في العراق وسوريا ولبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وخبراء في تل أبيب إن "تسريب الحكومة الإسرائيلية صوراً لمواقع محتملة لمصانع صواريخ وقواعد إيرانية في العراق ولبنان يرمي إلى الضغط واحتمال التمهيد لاستهدافها".

وأعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن الصواريخ الدقيقة التي كشف الجيش الإسرائيلي عن مخزنها في البقاع اللبناني، كانت موجهة إلى منطقة خليج حيفا شمال إسرائيل، حيث تقوم مصانع تكرير البترول والكيماويات ومخازن الأمونيا.

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وكان الجيش الإسرائيلي لجأ مرة أخرى إلى أسلوب الكشف المسبق عن الأسرار، لمواجهة حزب الله، حيث أعلن عن موقعين سريين يخزن فيهما هذه الصواريخ وآليات تطويرها وتحديثها؛ أحدهما في البقاع اللبناني والثاني على الحدود السورية - العراقية.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قد بادر إلى الكشف بنفسه عن الموقع في البقاع اللبناني، فادعى في بيان له، صدر مساء أول من أمس الثلاثاء، أن حزب الله اللبناني يملك مجمعات أخرى معدّة لإنتاج المحركات والرؤوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف بدقة 10 أمتار، وتلك المجمعات أقيمت قرب بلدة النبي شيت في محافظة بعلبك - الهرمل، القريبة من الحدود اللبنانية – السورية".

أما الكشف الثاني، فجاء من خلال تسريب خبر إلى شبكة الأخبار الأميركية فوكس نيوز، وفيه تحدثت عن موقع إيراني أقيم شمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، وفيه أيضاً يتم تخزين صواريخ إيرانية دقيقة موجهة ضد إسرائيل، بحسب زعم مصادر اسرائيلية.