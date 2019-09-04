وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

أعلنت مصادر إعلامية، عن وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بسكتة قلبية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء. ولم تذكر المصادر أسباب التدهور المفاجئ في صحة نجل الرئيس الراحل. وجاءت وفاة عبد الله بعد أشهر قليلة من وفاة والده في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع "حماس".

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