اندلاع حريق في الشورجة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في منطقة الشورجة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية ضمن سوق الحليب في منطقة الشورجة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.