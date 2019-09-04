مفتشية الداخلية توقف منتسباً في حماية السفارات بجريمة الاحتيال على المواطنين

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على أحد المنتسبين لمديرية حماية السفارات، عازية السبب لتورطه بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك.

وقالت المفتشية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عملية القبض جاءت على خلفية ورود معلومات وشكاوى لمكتب المفتش العام مفادها قيام منتسب في مديرية حماية السفارات التابعة لمديرية حماية المنشآت والشخصبات في وزارة الداخلية بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك الوزارة مقابل مبالغ مالية تصل لحدود 3000 دولار للشخص الواحد".

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واضافت ان "الأمر دفع مكتب المفتش في مديرية حماية المنشآت الى تشكيل فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات ومراقبة المتهم، واستدعى عدد من المواطنين المنصوب عليهم ودون افاداتهم واقوالهم بصفة شهود وعرض القضية أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرصافة".

وتابعت ان "القاضي أصدر بدوره قراره بالقبض على المنتسب وفق المادة 456 من ق ع ع ، حيث نفذ الفريق عملية القاء القبض على المتهم وأودعه التوقيف للتحقيق معه"، مشيرة الى ان "الاجراءات التحقيقية لازالت مستمرة معه الى الآن للتوصل الى المتورطين معه في الجريمة بغية تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".