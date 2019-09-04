مركز الاعلام الرقمي يحذر من خطر الواتساب والانستغرام على الانتخابات

اكد مركز الاعلام الرقمي، ان كل من تطبيق التراسل الفوري الواتساب وتطببق مشاركة الصور الانستغرام هما المنصتان الاخطر والتي يجب القلق منهما فيما يتعلق في انتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة الامريكية، بحسب تقرير لجامعة نيويورك .
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تقريرا حديثا لمركز جامعة نيويورك للاعمال وحقوق الانسان قام بتقييم اشكال ومصادر المعلومات الزائفة والتي من المحتمل ان تلعب دورا في الانتخابات الامريكية المقبلة عام 2020".
واكد التقرير ان "حجم المعلومات المُضللة التي يتم نشرها محليا تتجاوز من حيث العدد والخطورة، المحتوى الخبيث الذي يأتي من مصاردر اجنبية، وهذا المحتوى سيكون له تأثير واضح في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة عام 2020".
وبيّن المركز ان "التقرير توقع ان تشهد هذه الانتخابات انتشار فيديوهات التزييف العميق والاخبار المضللة في الواتساب والحسابات المزيفة في الانستغرام، بالاضافة الى ظهور شركات تقوم بالترويج للاخبار الكاذبة، كما ان التقرير توقع ان تقوم روسيا وايران والصين بالتاثير على الانتخابات ايضا من خلال المنصات الرقمية".
ووضع التقرير "عدة توصيات للشركات التي تدير مواقع التواصل، منها متابعة وتشخيص فديوهات الزيف العميق من اجل حذفها، وسرعة حذف المحتوى الكاذب من المنصات، وتعيين مدير تنفيذي مشرف في الشركات لادارة هذا الملف، وتقليل عدد مرات توجيه الرسائل في الواتساب، وبناء تشريعات قانونية لتنظيم الاعلانات السياسية على المنصات".
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