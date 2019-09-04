بالاسماء.. ورقة متداولة يعتقد انها لمرشحين لشغل مقاعد أمناء شبكة الاعلام

تنشر الخليج 365، ورقة متداولة يعتقد انها اسماء المرشحين لشغل مقاعد أمناء شبكة الاعلام العراقي. وضمت الورقة التي تظهر الانتماءات السياسية والمذهبية للمرشحين، وهم محمد فلحي الموسوي وهافال زاكوي وعالية طالب وكريم حمادي وحسن قاسم ومارلين عويش. كما تضمنت الورقة المرشحين الاحتياط وهم عدنان فرج الساعدي وصادق صحن وبشرى حسن اسماعيل. Advertisements وأدناه نص الورقة المتداولة:

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