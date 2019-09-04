وزير التجارة يحّمل المطاحن الأهلية مسؤولية الارتقاء بنوعية مادة الطحين

حمّل وزير التجارة محمد العاني، الأربعاء، المطاحن الاهلية مسؤولية الارتقاء بنوعية مادة الطحين الموزع للمواطنين، فيم اكد انخفاض الاسعار التجارية للمادة في الأسواق المحلية.

وقال العاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن اسعار مادة الطحين شهدت انخفاضا كبيرا في الأسعار التجارية للمادة في الأسواق المحلية، بسبب الكميات الهائلة التي ضختها الوزارة إلى المواطنين عن طريق البطاقة التموينة"، مبينا أن "الانخفاض سيزداد في الأيام المقبلة في ضوء الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فضلا عن خطة الوزارة لزيادة تجهيز مادة الطحين حيث اصبحت 10 وجبات بعد ان كانت ست وسبع وجبات كانت توزع في السنوات السابقة".



وأكد العاني، أن "المطاحن الاهلية تتحمل مسؤولية كبيرة في الارتقاء بنوعية الطحين الموزع للمواطنين وهي مهمة وطنية كبيرة تتطلب بذل قصارى الجهود لتحسين عمليات الطحن وادخال التكنولوجيا الحديثة"، مشيرا الى أن "الفترة المقبلة تتطلب حلولا واقعية سواء بالارتقاء بنوعية الطحين الموزع في البطاقة التموينية او في حل المشاكل التي تواجه اصحاب المطاحن من خلال اجراءات قانونية تضع في نظر الاعتبار المصلحة العامة كأطار استراتيجي ومصالح اصحاب المطاحن التي نعمل على دعمها وفق الاليات القانونية".



ووعد العاني، المواطنين بـ أن "نوعية الطحين ستكون أفضل بعد التجارب الناجحة التي اجريت لمادة الحنطة المسوقة من الفلاحين وعمليات الرقابة والتدقيق والتفتيش التي تجرى الآن في جميع مطاحن العراق والتي تسببت بإغلاق مطاحن كثيرة في مناطق مختلفة من البلاد".