حديثة تطالب بإكمال طريق الرمادي المؤدي إلى غرب الانبار

طالب رئيس مجلس حديثة خالد سلمان، الأربعاء، بإكمال طريق الرمادي إلى أقضية غرب الانبار. وقال سلمان في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات مطالبة بضرورة اكمال الطريق المؤدي من الرمادي الى اقضية المناطق الغربية (سايدين) وهي هيت وحديثة وعنه وراوة والقائم، فضلاً عن طريق حديثة-بيجي، لوقوع حوادث مميتة أسبوعياً".



وأضاف أن "عدد مستخدمي الطريق 550 ألف نسمة".

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