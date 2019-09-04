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سطو مسلح على منزل جنوبي بغداد

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أفاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام مسلحين بالسطو على منزل جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين قاموا بالسطو على منزل ضمن منطقة ابو دشير التابعة للدورة وسرقة مبالغ مالية لم يقدر ثمنها، ولاذوا بالفرار".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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