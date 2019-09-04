سطو مسلح على منزل جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين قاموا بالسطو على منزل ضمن منطقة ابو دشير التابعة للدورة وسرقة مبالغ مالية لم يقدر ثمنها، ولاذوا بالفرار".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.