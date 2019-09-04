المبعوث الأمريكي إلى إيران: ترامب يريد حل الخلافات مع طهران بالطرق الدبلوماسية

ونقلت "رويترز" عن هوك قوله، : "سنفرض مزيدا من العقوبات على إيران ولن نمنح استثناءات أو تنازلات".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل تخفيف العقوبات، في ضوء العرض الفرنسي، الذي طرح تقديم 15 مليار دولار كخطوط ائتمان لإيران، حتى نهاية العام الجاري".



وكانت فرنسا قد اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له، وفقا لـ"رويترز".