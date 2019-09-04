أفاد المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، الأربعاء، بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُريد حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل تخفيف العقوبات، في ضوء العرض الفرنسي، الذي طرح تقديم 15 مليار دولار كخطوط ائتمان لإيران، حتى نهاية العام الجاري".
وكانت فرنسا قد اقترحت تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له، وفقا لـ"رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي إلى إيران: ترامب يريد حل الخلافات مع طهران بالطرق الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.