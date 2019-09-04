عضو بالخارجية النيابية: رسائل مهمة حملها اجتماع بغداد للبرلمانات الآسيوية

وقالت طالباني في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة لجمعية البرلمانات الآسيوية في بغداد تمثل التجمع الثاني للبرلمانات بعد قمة برلمانات دول الجوار التي عقدت في وقت سابق ببغداد"، مبينة أن "هنالك هواجس كانت سابقة حول عقد الاجتماع وحضور الدول الى بغداد لكن العراق وبجهود كبيرة استطاع انجاح اجتماع اللجنة الدائمة لستة عشر دولة عربية وآسيوية".وأضافت ان "الاجتماع سيحمل عدة رسائل أولها ان العراق بدء يتعافى ويمارس دوره الاساس والمحوري بالمنطقة مع الدول العربية والاسيوية، والرسالة الثانية هي لدول المنطقة بان العراق من الممكن ان يكون نقطة التقاء وامان بين الفرقاء وهي دعوة للسلام والمحبة بعيداً عن الصراعات التي تعيشها المنطقة والعالم"، مشددة على ان "الحكومات من الممكن ان تختلف لكن الشعوب تبقى تتواصل فيما بينها باواصر عديدة".

وأشارت طالباني، الى ان "الرسالة الاخرى كانت بأن مجلس النواب العراقي متواصل بمحبة ورغبة وعمل جاد مع باقي البرلمانات"، مؤكدة على ان "الاجتماع سيتركز على وضع خطة وستراتيجية وموازنة لجمعية البرلمانات الاسيوية للعامين المقبلين".



وانطلقت امس الثلاثاء 3 ايلول 2019، في بغداد اعمال اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة لجمعية البرلمانات الآسيوية.