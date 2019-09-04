عضو بالخارجية النيابية: رسائل مهمة حملها اجتماع بغداد للبرلمانات الآسيوية

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية آلا طالباني، الاربعاء، ان اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة لجمعية البرلمانات الآسيوية في بغداد حملت عدة رسائل مهمة.
وأضافت ان "الاجتماع سيحمل عدة رسائل أولها ان العراق بدء يتعافى ويمارس دوره الاساس والمحوري بالمنطقة مع الدول العربية والاسيوية، والرسالة الثانية هي لدول المنطقة بان العراق من الممكن ان يكون نقطة التقاء وامان بين الفرقاء وهي دعوة للسلام والمحبة بعيداً عن الصراعات التي تعيشها المنطقة والعالم"، مشددة على ان "الحكومات من الممكن ان تختلف لكن الشعوب تبقى تتواصل فيما بينها باواصر عديدة".
وأشارت طالباني، الى ان "الرسالة الاخرى كانت بأن مجلس النواب العراقي متواصل بمحبة ورغبة وعمل جاد مع باقي البرلمانات"، مؤكدة على ان "الاجتماع سيتركز على وضع خطة وستراتيجية وموازنة لجمعية البرلمانات الاسيوية للعامين المقبلين".
وانطلقت امس الثلاثاء 3 ايلول 2019، في بغداد اعمال اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة لجمعية البرلمانات الآسيوية.
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