أين تلك الوعد التي قطعها بعض السياسيون داخل مجلس النواب قبل الانتخابات بشأن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل؟ سؤال وجهه العديد من المواطنين الى ممثليهم في البرلمان، آملين الحصول على اجابة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. وطالب مواطنون الكتل السياسية بترك الخلافات جانبا والاهتمام بمصالح الشعب، لا سيما وأن الفترة الماضية شهدت خروج اعداد كبيرة من المتظاهرين منهم من يطالب بالتعين والاخر يطالب بتوفير الخدمات. ووفقاً للمعطيات فإن المواطن مستاء مما يجري بالساحة السياسية وبات اكثر تخوفا من ان تنعكس الخلافات والصراعات بين الكتل على الوضع الأمني الذي شهد استقرارا ملحوظا في الاونة الاخيرة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مواطنون يتهمون السياسيين بتحقيق مصالحهم الشخصية ويطالبونهم بتنفيذ الوعود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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