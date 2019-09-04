التربية: نتائج الدور الثاني للسادس اعدادي والثالث المتوسط ستعلن خلال 10 ايام

رجحت وزارة التربية، الأربعاء، إعلان نتائج الدورالثاني للمراحل المنتهية للثالث متوسط والسادس الاعدادي خلال 7- 10 أيام.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نتائج الدورالثاني للمراحل المنتهية للثالث متوسط والسادس الاعدادي سيتم الإعلان عنها خلال 7-10 أيام".
وأضاف أن "نظام الإعادة للسادس اعدادي فتح المجال للكثير من الطلبه باختيار الدور الثاني، رغم العدد الكبير من الطلبة، إلا ان القاعات الامتحانية لم تسجل أي حالات من الشكاوى عكس الدور الأول"، مشيراً إلى أن "اجواء الامتحانات كانت هادئة، وهو ما يبعث بالطمأنينة للنتائج التي ستكون مبشرة".
وتابع مدير الاعلام ان "التربية وفرت جميع الإجراءات اللوجستية اللازمة من قاعات خاصة للمشرفين والمصححين بالقيام بأعمالهم عن طريق استخدام الكونترول المركزي مثلما جرى في الدور الأول".
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