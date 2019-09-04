مكتب عبد المهدي: السماح بإدخال سيارات ذوي المسافرين إلى مطار بغداد لجلب ذويهم

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن السماح بادخال السيارات لمطار بغداد لجلب ذويهم لدى عودتهم من السفر. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتي لـ الخليج 365، انه "تقرر السماح بإدخال سيارات ذوي المسافرين إلى مطار بغداد لجلب ذويهم لدى عودتهم من السفر". واضاف ان "هذا الاجراء يكون من خلال استنساخ تذكرة السفر والتي ستكون فيها معلومات عن موعد عودة المسافر".



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