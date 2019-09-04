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حريق في كرفانات بجامعة تكريت

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افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق في كرفانات بجامعة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في كرفانات عدد 2 تستخدم كمنام للطلبة داخل الاقسام الداخلية بالجامعة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

 

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

 

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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