الداخلية تعلن اعتقال اربعة متهمين بأبتزاز احد الاشخاص في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة متهمين بأبتزاز احد الاشخاص في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين وذلك لقيامهم بأبتزاز احد الاشخاص بمبلغ من المال قدره (اربعون الف دولار امريكي) مقابل عدم نشر مقاطع فيديو تخصه في مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف انه "تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن ماذكر اعلاه"، مشيرا الى ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٤٣٠ ق.ع).