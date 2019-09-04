وزير الخارجية للسومرية: سنتجه للامم المتحدة اذا ثبت تورط اسرائيل باستهداف المقرات العسكرية

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، الاربعاء، ان العراق سيتجه للامم المتحدة اذا ثبت تورط اسرائيل باستهداف المقرات العسكرية. وقال الحكيم في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق سوف يتجه للطرق القانونية عبر الامم المتحدة اذا ثبت تورط اسرائيل باستهداف مقرات عسكرية عراقية". أكدت وزارة الخارجية العراقية، في 26 اب الماضي، مواصلة الحراك الدبلوماسي مع سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولي لتأكيد الحفاظ على سيادة العراق، فيما شددت على أن العراق لن يكون ساحة للنزاع والاختلاف.



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