صحيفة: لهذا السبب تم تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها امس

كشفت صحيفة عربية، عن السبب الرئيسي وراء تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها امس، فيما اشارت الى ان رئاسة البرلمان ستلجأ الى توحيد التوجهات بشأن عدد من الملفات وخاصة قصف مقرات الحشد الشعبي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني قوله ان "كتلاً برلمانية تسعى لفتح ملف الحشد في الجلسة الأولى من البرلمان، وأن يقوم البرلمان بتبني موقف حيال استهداف مقراته"، مشيرا الى ان "مجلس النواب يسعى للتنسيق مع الحكومة قبل اتخاذ أي موقف بهذا الصدد".

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واضاف ان "هذا قد يكون سبباً رئيسياً لتاجيل جلسة الامس يضاف إلى خلافات تأججت بشأن السعي لإقالة عدد من الوزراء، فضلا عن الخلافات بخصوص بعض القوانين المعلقة"، مبينا أنّ "البرلمان لجأ الى تأجيل الجلسة، خشية من تحول الجلسة لجلسة مناكفات سياسية بسبب الخلافات على تلك المواضيع، ما ينعكس على مستوى أداء البرلمان في فصله الجديد، لذا تم تاجيل عقد الجلسة، فيما ستعمل على توحيد التوجهات بشأن تلك الملفات".

وكان من اتلمقرر ان يعقد مجلس النواب يوم امس الثلاثاء، جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثالث، الا انه تقرر تاجيل عقدها 10 ايام.