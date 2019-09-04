الحلبوسي: معركتنا مع الإرهاب لم تنته بعد ولن نكون جزءاً من الصراعات الدولية

رأى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، المعركة مع الإرهاب لم تنته بعد، مبيناً أن المشاكل التي خلفها الإرهاب لن يتم حلها الا بتضافر الجهود الدولية المشتركة، فيما شدد على عدم السماح بأن يكون العراق جزءاً من الصراعات الدولية.

وقال الحلبوسي خلال افتتاح أعمال اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط والمتابعة للجمعية البرلمانية الاسيوية في بغداد، إن "النصر على داعش هو صفحة مضيئة في حياة الانسانية وليس في حياة العراقيين لوحدهم"، مبيناً أن "الإرهاب لم يستهدف العراق حتى وأن اختار العراق ساحة لحربه وانما كان يستهدف المنطقة ودول العالم دون استثناء".



وأضاف الحلبوسي: "ندرك في العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فما تزال أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها الإرهاب وما تزال تحتاج لمعالجة جادة"، موضحاً أن "هذه المشكلات لن تُحل إلا بتضافر الجهود الدولية المشتركة، ونحن ننتظر من اجتماعكم هذا والاجتماعات التي تليه أن تقدموا لنا في لجنة التخطيط رؤى ومشروعات ناضجة تتعلق بالأولويات والبرامج التي تحتاجها بلداننا لاسيما واننا في معظمنا نعيش ظروفا متشابهة".



وتابع الحلبوسي: "لقد اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الارادات الخيرة وعمل كل ما بوسعنا من أجل نزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر فيكفينا مادفعناه ثمنا لصراعات الاخرين في بلدنا ومنطقتنا، ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءاً من الصراعات الدولية ولذا تجدوننا ندعو باستمرار إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية".