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عرضت دار هيرمس "Hermès" الفرنسية "شبشب" بيتي عادي بسعر 330 جنيه استرليني بما يعادل 398 دولارًا، ما أثار صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعرّض الدار لحملة سخرية واسعة.
وتساءل كثيرون عن جدوى أو قيمة "شبشب" مطاطي بسيط بهذا السعر المبالغ فيه، لكن يبدو أن مسؤولي هيرمس "Hermès" مقتنعون بالإجابة، وهي أن هناك كثير من الأثرياء يمكنهم دفع المبلغ.
وانطلاقاً من رغبتها في إعطاء "الشبشب" قيمة إضافية أمام المشترين، فقد وصفته الدار عبر موقعها بقولها إنه مزود بـ "نعل فوم"، "بطانة من جلد العجول" و"أحزمة متطورة"، ومع هذا، فقد أخفقت العلامة في اقناع الناس بجدوى "الشبشب"، خاصة وأنهم رأوه مماثلاً لنوعية "الشباشب" العادية ولا يختلف عنها في أي شيء بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر 'شبشب' مطاطي بسيط يعرض دار أزياء عالمية للسخرية... والسبب سعره الخيالي! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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