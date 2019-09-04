وزير النفط يضع حجر الأساس لمشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي

وقال الغضبان خلال وضع حجر الاساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي (Basrah-NGL) في محافظة البصرة، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار مانسبته (40%) من انتاج الغاز في حقل ارطاوي وصولاً إلى رفع معدلات الانتاج للشركة من الغاز المستثمر إلى (1.4 ) مليار قدم مكعب قياسي باليوم من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الأولى وهي (الرميلة الشمالية، الزبير، غرب القرنة /1)".وأضاف، أن "المشروع يعد من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية وبما يحقق توليد (1500 ) ميكا واط، إضافة الى زيادة معدلات انتاج الغاز السائل ( LPG )، الذي بدوره سيُسهم بتحقيق ايرادات مالية من خلال تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، فضلاً عن التقليل من التلوث البيئي وإيقاف حرق الغاز بنسبة كبيرة".

ولفت الغضبان، إلى أن "المشروع سيدعم المحتوى الوطني الذي نؤكد عليه دائماً"، مشيراً إلى "زيادة نسبة التعاقدات مع القطاع العام والخاص كمقاولين رئيسيين، فضلا عن استخدام الايدي العاملة العراقية".



من جانبه، قال مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبد الغني، إن "المشروع هو منشأة جديدة تم تصميمها وفق أحدث المواصفات العالمية الحديثة، تتكون من وحدتين لمعالجة الغاز (الحامضي)"، مبيناً أن "هاتين الوحدتين تضيفان 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم (مقمق) لإنتاج شركة غاز البصرة".وأوضح عبد الغني، أن "المشروع يتضمن ايضا تركيب 3 خطوط أنابيب، ومرافق استخراج ( NGL ) جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافق القديمة"، مشيراً إلى "الأثر البيئي الكبير الذي سيؤمنه المشروع في المحافظة، حيث أن كميات المُعالجة في المشروع(BNGL ) سوف تمنع دخول كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي".

وأكد، أن "هذا المشروع سيساعد على تجنب إطلاق غازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال خفض كميات الغاز المحترق"، منوهاً بأنه "منذ عام 2013 تمكنت شركة غاز البصرة من منع إنبعاث ما يقرب من 70 مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

بدوره، قال مدير شركة غاز البصرة فراتس كلاب، إن "شركة غاز البصرة بدأت بعمليات تطوير وتحديث للعديد من المرافق في شركة غاز البصرة وفي مجمع الخزن والتصدير في أم قصر كذلك مشروع التبريد للـ LPG، فضلاً عن إجراء التحسينات المختلفة في خور الزبير ومحطات إضافية لضغط الغاز في المنبع وخطوط الأنابيب، وياتي ذلك ضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لكميات الغاز التي سيضيفها معمل البصرة لتسييل الغاز الذي من المتوقع بدء تشغيل الوحدة الانتاجية الأولى في نهاية عام 2021، وسيتبع ذلك تشغيل الوحدة الثانية في وقت لاحق".

ولفت إلى أن "مجمع البصرة لتسييل الغاز الطبيعي الجديد سيتضمن انشاء 14 محطة كبس، وأكثر من 150 قطعة من المعدات، بالإضافة إلى قِطع المعدات المستخدمة لقياس الهواء المضغوط ومعالجة المياه".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة وشركة غاز البصرة لاستثمار كميات جديدة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية بطاقة 400 مقمق باليوم تضاف إلى الانتاج الوطني، وإن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لاستثمار الغاز المصاحب والحر في محافظات البصرة وميسان وذي قار والأنبار وديالى، بالاتفاق مع شركات عالمية رصينة بالتعاون والاسناد من الجهد الوطني المتمثل بشركات الوزارة، وإن العراق يهدف إلى تعزيز موقعه كبلد منتج ومصدر للغاز".