انطلاق اعمال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في بغداد بمشاركة 16 دولة

انطلقت في بغداد اليوم الاربعاء، اعمال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة بمشاركة 16 دولة. وسيترأس العراق الاجتماع الذي شاركت فيه دول عربيةو واسيوية. وصوت المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية، في 29 تشرين الثاني 2018، على مجلس النواب العراقي رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية لعام 2019.



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