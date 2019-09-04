نائب كويتي: العراق لا يقدر المساعدات ولا يقدر معنى الأخوة

علق النائب الكويتي عمر الطبطبائي، على قيام العراق بتقديم شكوى ضد الكويت في مجلس الامن الدولي.

وقال في تصريح نقلته صحيفة الرأي الكويتية ان "من المحزن ما قامت به الحكومة العراقية"، مبينا "كان الحري بها حل مثل هذه الامور من خلال المشاورات بين الطرفين".

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واضاف انه "رغم ما قامت به الكويت تجاه العراق من تقديم المساعدات وبناء المستشفيات، فمن الواضح أن العراق لا يقدر المساعدات ولا يقدر معنى الأخوة".

ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.