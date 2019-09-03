مقتل شخص اثر مشاجرة في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل اثر مشاجرة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص في منطقة سبع قصور شرقي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة، ما اسفر عن مقتل شخص في الحال".
واضاف المصدر ان "دوريات النجدة طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا بالحادث".
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