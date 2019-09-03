اعلنت قوات الرد السريع، الثلاثاء، عن اعتقال قيادي بارز في "داعش" بقضاء طوزخورماتو. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع تلقي القبض على قيادي بارز في داعش الاٍرهابي بقضاء طوز خورماتو بعملية امنية خاطفة".



وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرد السريع يعلن اعتقال قيادي بارز في 'داعش' بقضاء طوزخورماتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.