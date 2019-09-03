العمليات المشتركة تعلن مقتل 9 'ارهابيين' جنوب غربي الموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن مقتل تسعة إرهابيين جنوب غربي مدينة الموصل. وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا في خلية الصقور الإستخبارية وبالتنسيق مع قيادة عمليات ‫نينوى تمكنت من قتل تسعة إرهابيين كانوا يختبئون داخل نفق في منطقة السحاجي جنوب غربي مدينة ‫الموصل".



وأضاف رسول، أن "العملية تمت باسناد من طيران التحالف"‬، مؤكداً أن "قواتنا تواصل جهودها لفرض الامن والاستقرار".



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