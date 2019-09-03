الجبوري والشمري يؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن العراق وسيادته

اكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ووزير الدفاع نجاح الشمري، ضرورة الحفاظ على أمن العراق وسيادته.
وقال مكتب الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سليم الجبوري استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء وزير الدفاع نجاح الشمري حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد".
وأضاف أنه "تم استعراض الوضع الإقليمي والدولي وتصاعد حدة المناكفات والتعقيدات بين دول منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على العراق والتأكيد ضرورة الحفاظ على أمن العراق وسيادته".
ونقل البيان عن الجبوري تأكيده "أهمية أن يكون العراق نقطة مشتركة بين الأطراف المتصارعة وفاعلاً إيجابياً في تخفيف أجواء الاحتقان التي تخيم على المنطقة، والنأي بالبلاد من أن تتحول إلى ساحةٍ للصراعات الإقليمية والدولية والابتعاد عن سياسة المحاور والتخندقات".
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