الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مخزن للادوية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني تمكن، اليوم، من إخماد حادث حريق في مخزن للادوية داخل عيادة طبية شعبية في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف أن "الحريق تم إخماده دون أي خسائر بشرية".