أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإخماد حريق داخل مخزن للأدوية شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني تمكن، اليوم، من إخماد حادث حريق في مخزن للادوية داخل عيادة طبية شعبية في مدينة الصدر شرقي بغداد".
وأضاف أن "الحريق تم إخماده دون أي خسائر بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مخزن للادوية شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.