التحالف الدولي: داعش يعيد تشكيل صفوفه وبات يشكل عائقا أمام عودة النازحين

أفاد التحالف الدولي، الثلاثاء، بأن خلايا تنظيم "داعش" بدأت مجدداً بإعادة تنظيم صفوفه، وبات يشكّل عائقاً أمام عودة النازحين.
وقال قائد قوات التحالف بول لاكاميرا خلال لقائه في أربيل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن "تلك الخلايا لا تزال تمثل خطرا جديا في هذه المناطق، وتشكل عائقا أمام عودة النازحين إلى ديارهم"، مشيراً إلى "أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش".
من جانبه، أوضح بارزاني إنه "لا تزال العوامل التي أدت إلى ظهور داعش قائمة، لذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ بتنفيذ نشاطات إرهابية في عدد من المناطق، مما يشكل تهديدا جديا لسكانها"، مشيرا إلى أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة".
من جانبه، أوضح بارزاني إنه "لا تزال العوامل التي أدت إلى ظهور داعش قائمة، لذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ بتنفيذ نشاطات إرهابية في عدد من المناطق، مما يشكل تهديدا جديا لسكانها"، مشيرا إلى أن "أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة".
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان، على أن "تحقيق الأمن في العراق سينعكس إيجابا على استقرار المنطقة برمتها".
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