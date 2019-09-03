انتشال جثة شاب من النهر ضمن منطقة التاجي شمالي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن قوة امنية انتشلت جثة شاب من النهر ضمن منطقة التاجي شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الغواصين في نجدة بغداد انتشلت جثة شاب من داخل نهر دجلة ضمن قضاء التاجي شمالي بغداد".
واضاف المصدر الذ طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة لا توجد عليها اي آثار قيود خارجية وتم التعرف عليه من قبل ذويه"، لافتا الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لمعرفة اسباب الحادث".
واضاف المصدر الذ طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة لا توجد عليها اي آثار قيود خارجية وتم التعرف عليه من قبل ذويه"، لافتا الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لمعرفة اسباب الحادث".
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