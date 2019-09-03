حشد الانبار يعلن تدمير سبع مضافات لـ'داعش' بمناطق شمالي الرمادي

وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تمكنت من تدمير سبع مضافات لخلايا مجرمي داعش بالحملة الامنية التي استهدفت مناطق بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الاجرامي".واضاف ان "القوات الامنية نفذت حملة تفتيش واسعة النطاق للمناطق المستهدفة وان الحملة مازال مستمرة"، مبينا ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات".

يذكر ان القوات الامنية شرعت صباح اليوم، اليوم الثلاثاء، بحملة امنية واسعة النطاق بدعم من طيران الجيش لتفتيش مناطق شمالي مدينة الرمادي.