اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، ان القوات الامنية تمكنت من تدمير سبع مضافات لخلايا تنظيم "داعش" بعملية امنية شمالي مدينة الرمادي .
وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تمكنت من تدمير سبع مضافات لخلايا مجرمي داعش بالحملة الامنية التي استهدفت مناطق بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الاجرامي".
واضاف ان "القوات الامنية نفذت حملة تفتيش واسعة النطاق للمناطق المستهدفة وان الحملة مازال مستمرة"، مبينا ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات".
واضاف ان "القوات الامنية نفذت حملة تفتيش واسعة النطاق للمناطق المستهدفة وان الحملة مازال مستمرة"، مبينا ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات".
يذكر ان القوات الامنية شرعت صباح اليوم، اليوم الثلاثاء، بحملة امنية واسعة النطاق بدعم من طيران الجيش لتفتيش مناطق شمالي مدينة الرمادي.
كانت هذه تفاصيل خبر حشد الانبار يعلن تدمير سبع مضافات لـ'داعش' بمناطق شمالي الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.