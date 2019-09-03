محافظ ذي قار يطالب الداخلية باعادة افواج الطوارئ من سامراء والبصرة

طالب محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة عادل الدخيلي، الثلاثاء، وزارة الداخلية بإعادة فوجي الطوارئ الاول والثاني الى المحافظة، لغرض الاستقرار الأمني فيها. وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الداخلية مطالبة بإعادة فوج الطوارئ الأول المكلف بواجب امني مع قيادة عمليات سامراء، وفوج الطوارئ الثاني من قيادة عمليات البصرة إلى ذي قار".



وأضاف أن "الطلب جاء لحاجة ذي قار إلى تلك الأفواج للحفاظ على استقرارها الأمني".



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