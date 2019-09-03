بالفيديو: أما زالت القيادة الكردية تفكر بالانفصال عن العراق؟

2019-09-03 | 17:34 719 مشاهدة ولد استفتاء الاقليم الذي جرى في بداية ايلول عام 2016، ميتا... رغم ان الذي عمل عليه هو رئيس الاقليم السابق مسعود البارزاني. بعد مرور عامين على الالم والفشل والاحباط، يدور السؤال المحوري: أما زالت القيادة الكردية الأولى تفكر بالانفصال عن العراق وخلع العلاقة من جذورها المتينة؟ شاهدوا هذا الفيديوغراف من المناورة.

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